Вашингтон, 5 августа, 2018, 00:37 — ИА Регнум. Торговые пошлины, введенные США на импорт ряда товаров из Китая, работают лучше, чем кто-либо ожидал, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

«Пошлины работают куда лучше, чем кто-либо предполагал. Китайский рынок упал на 27% за последние четыре месяца, и они до сих пор ведут с нами переговоры. Наш рынок сильней, чем когда бы то ни было, и будет расти дальше, после того как все ужасные торговые сделки будут перезаключены. Америка превыше всего», — заявил Трамп.

Трамп также подчеркнул, что введенные против Китая пошлины обогащают США и «только дураки с этим не согласятся». Кроме того, по словам американского президента, Китай впервые как-то вяло пытается противостоять США.

«Другие страны вводят пошлины против нас, а когда мы пытаемся вводить пошлины — начинают визжать всякие идиоты», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа таможенная комиссия Госсовета Китая предоставила новый список товаров из США и Канады, который будет облагаться пошлинами, если Вашингтон, в свою очередь, примет решение повысить тарифы на китайский импорт до 25-процентных.