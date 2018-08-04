Лондон, 4 августа, 2018, 19:06 — ИА Регнум. 4 августа на стадионе «Сент-Эндрюс» между командами «Бирмингем» и «Норвич Сити» был разыгран матч в рамках 1-го тура регулярного сезона Чемпионшипа 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 2:2.

Bruker:TuborgLight Стадион «Сент-Эндрюс»

На 56-й минуте крайний полузащитник национальной сборной Демократической Республики Конго Жак Магома открыл счет — 1:0. На 83-й минуте Онель Эрнандес сравнял счет с передачи Маршалла — 1:1. Через 6 минут Соломо-Отабор вновь вывел хозяев вперед — 2:1. В компенсированное время Эрнандес оформил дубль и вырвал ничью для своей команды — 2:2.

Статистика матча («Бирмингем"/"Норвич Сити»)

Удары 15/16

Удары в створ 7/7

Владение 28%/72%

Фолы 13/9

Набрав одно очко «Бирмингем» поднялся на 8-ю строчку в турнирной таблице лиги. «Норвич Сити» с тем же количеством очков идет двумя позициями ниже.

Составы на матч:

«Бирмингем»: Труман, Педерсен, Колен, Дин, Моррисон, Кифтенбельд, Гарднер, Магома, Пелетейро, Адамс, Юткевич.

«Норвич Сити»: Крул, Хасбенд, Маршалл, Хэнли, Клозе, Стиперменн, Трибулль, Пукки, Эрнандес, Тетти, Роудс.

Главный арбитр матча: Банкс.

Предупреждения: Эрнандес — 84, Маршалл — 86, Макклин — 88.

Голы: Магома 56 — 1:0, Эрнандес 83 — 1:1, Соломон-Отабор 89 — 2:1, Эрнандес 90+5 — 2:2.