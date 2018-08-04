Москва, 4 августа, 2018, 17:53 — ИА Регнум. 4 августа на стадионе «Родина» между командами «Химки» и «Авангард Курск» был разыгран матч в рамках 4-го тура ФНЛ 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой хозяев со счетом 3:1.

Arena-khimki.ru Стадион «Родина»

В первой же атаке гости вышли вперед благодаря российскому полузащитнику Роману Акбашеву — 0:1. На 36-й минуте Максим Яковлев сравнял счет — 1:1. На 62-й минуте скоростной правый вингер Аршак Корян, арендованный из «Локомотива», вывел хозяев вперед — 2:1. Через 5 минут Камран Алиев снял все вопросы об исходе матча — 3:1.

Статистика матча («Химки"/"Авангард Курск»)

Удары 16/8

Удары в створ 8/2

Владение 52%/48%

Угловые 4/3

Набрав 6 очков «Химки» поднялись на чистое 9-е место в турнирной таблице лиги. «Авангард» с 4-мя очками висит над «зоной вылета».

Составы на матч:

«Химки»: Кавлинов, Димидко, Петрусев, Яковлев, Данилкин, Алиев, Корян, Филин, Мильдзиков, Нетфуллин, Белоус.

«Авангард Курск»: Чагров, Дашаев, Акбашев, Земсков, Касьян, Стеклов, Гоцук, Альшин, Багаев, Коробов, Никитин.

Голы: Акбашев 1 — 0:1, Яковлев 36 — 1:1, Корян 62 — 2:1, Алиев 67 — 3:1.