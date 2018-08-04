Токио, 4 августа, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Необычный камуфляж, использовавшийся во время Первой мировой войны для линкоров, получило возрожденное купе Toyota Supra. Об этом 4 августа рассказали в пресс-службе Toyota.

KGC626 from Kragujevac, Serbia Toyota в камуфляже

Как пояснили в пресс-службе компании, такой камуфляж позволяет скрыть на расстоянии истинные размеры и формы объекта. Кроме этого, автомобиль украсили элементы гоночной серии Toyota Gazoo Racing.

Идею такой раскраски поддержало и руководство бренда, и непосредственный инженер производителя Тетсуя Тада. Впервые прототип Toyota Supra был представлен на «Фестивале скорости» в британском Гудвуде.

Автомобиль оснащен шестицилиндровым двигателем мощностью 340 лошадиных сил. Предполагается, что в модельной линейке Toyota автомобиль займет ступень выше модели GT86, став новым флагманским купе японской компании.