Екатеринбург, 4 августа, 2018, 17:35 — ИА Регнум. В квартире дома №14 по переулку Суворовский города Екатеринбурга произошло частичное обрушение потолочного перекрытия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Стена

Как сообщили жильцы, в доме проводился капитальный ремонт. В результате инцидента никто не пострадал, так как проживающих в квартире граждан не было дома. По факту обрушения потолка надзорные органы организовали проверку, по итогам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге аналогичный инцидент произошёл в доме №16 «а» по переулку Суворовский. В середине февраля 2018 года в одной из квартир также рухнуло потолочное перекрытие. Была организована проверка, по итогам которой возбуждено уголовное дело по подозрению в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

На данный момент расследование уголовного дела завершено и оно передано в суд для рассмотрения по существу. Заседание состоится 8 августа.

Напомним, что в начале июля в Екатеринбурге также рухнул потолок в одной из квартир дома по улице Корепина, в котором несколько лет назад был проведён капитальный ремонт. К счастью никто из жильцов не пострадал.

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