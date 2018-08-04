Лондон, 4 августа, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Полузащитник британского клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба отказался досрочно вернуться изй отпуска по просьбе главного тренера команды Жозе Мауриньо. Об этом 4 августа сообщает итальянская спортивная газета Тuttosport.

(сс) Антон Зайцев soccer.ru Поль Погба

Как сообщает издание, в ответ на просьбу Мауриньо Погба устроил большую вечеринку в Лос-Анжелесе с семьей и друзьями, а затем переехал во Французскую Полинезию для дальнейшего отдыха.

Главный тренер остался крайне недоволен выходкой французского полузащитника. За ситуацией с Погба внимательно следят другие футбольные клубы, включая «Ювентус», готовый перекупить игрока у «Манчестер Юнайтед» в случае его продажи.

Поль Погба на чемпионате мира 2018 года принял участие в шести матчах, в которых забил один гол и стал чемпионом мира в составе сборной Франции.