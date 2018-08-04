Вашингтон, 4 августа, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп ответил игроку американской Национальной баскетбольной ассоциации Джеймсу Леброну на критику в свой адрес 4 августа, написав сообщение в своем аккаунте в twitter.

(сс) kalhh Дональд Трамп

«Только что у Леброна взял интервью самый тупой человек на телевидении, Дон Лемон. Он сделал так, что Джеймс выглядел умным, а это непросто. Мне нравится Майкл Джордан», — заявил президент США в своем twitter.

Ранее Джеймс Леборн подверг критике Дональда Трампа, заявив, что лидер США использует национальный спорт для того, чтобы разделить американцев.