Москва, 2 января, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Нештатный сход авиационного боеприпаса в Воронежской области мог произойти из-за человеческого фактора, заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов 2 января изданию Lenta.ru.

РИА Новости

Он полагает, что есть две вероятные причины случившегося. Первая причина — технические проблемы, ошибка на земле при установке боеприпаса.

«Вторая причина — ошибка пилотирования, то есть ошибка лётчиков, когда непосредственно в полёте также совершаются не те действия, которые регламентированы инструкциями», — сказал Кнутов.

Он пояснил, что в таком случае возможен аварийный сброс либо сход боеприпаса с соответствующими, крайне неприятными последствиями. Виновных лиц и степень их ответственности определят по итогам расследования.

Подобные происшествия для авиации являются чрезвычайными. Речь идёт о человеческом факторе, и его надо учитывать. Но он не снижает степень ответственности людей, допустивших ошибку, добавил эксперт.

По словам Кнутова, у многих офицеров в условиях СВО нет выходных и отпусков, люди круглосуточно несут боевое дежурство, выполняют боевые задачи, у них накапливается стресс. С этим могут быть связаны ошибки.

Как сообщало ИА Регнум, утром 2 января в Острогожском районе Воронежской области, по данным Минобороны, произошёл нештатный сход боеприпаса с самолёта ВКС, выполнявшего полёт. Проводится расследование. Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что в посёлке Петропавловка есть разрушения в семи домовладениях, люди не пострадали. Жителей посёлка перевезли в пункты временного размещения.