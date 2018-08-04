Москва, 4 августа, 2018, 09:57 — ИА Регнум. Безвизовый въезд в Россию для обладателей Fan ID будет способствовать росту туристического потенциала страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа, об этом заявил спикер Госдумы Володин Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Паспорт болельщика

Президент РФ Владимир Путин подписал закон безвизовом въезде в Россию до 31 декабря 2018 года обладателей «паспортов болельщиков» Чемпионата мира по футболу. Авторами инициативы стали Володин, лидеры и депутаты всех четырех фракций.

«У всех, кто воспользуется паспортом болельщика, будет возможность еще больше открыть для себя нашу гостеприимную страну», — отметил Володин.

Идею закона предложил президент РФ Владимир Путин. Выступая на совместном заседании президентского Совета по спорту и наблюдательного Совета оргкомитета ЧМ-2018, глава государства в целом высказался за снятие излишних визовых барьеров на основе анализа принятых к чемпионату решений.

Володин уверен, что закон «будет способствовать росту туристического потенциала России, который, безусловно, огромен, и совершенно не ограничивается впечатлениями от футбольного чемпионата».