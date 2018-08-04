Вашингтон, 4 августа, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Активную электронную переписку вела Мария Бутина с Джеффри Гордоном, бывшим участником избирательной кампании Трампа, сообщает 4 августа издание Washington Post со ссылкой на документы разведывательного комитета сената.

Николай Пимоненко. Жертва фанатизма (фрагмент). 1899

Как отмечает издание, Гордон и Бутина вели активную переписку по электронной почте в сентябре и октябре 2016 года. Гордон приглашал Бутину посетить концерт рок-группы Styx в Вашингтоне, а также на свой день рождения в конце октября 2016 года.

Гордон, в своем интервью Washington Post заявил по этому поводу, что вся история с Бутиной, по его мнению, направлена лишь на то, чтобы оболгать и дискредитировать Республиканскую партию и Национальную стрелковую ассоциацию.

«Интересно, с какими видными политическими деятелями от республиканцев она не сталкивалась?» — спросил Гордон в интервью. По мнению Гордона, СМИ сейчас охотится на каждого, кто контактировал с Бутиной даже по самым незначительным вопросам.

Издание WT приводит и содержание самой переписки, из которого следует, что вопросы президентских выборов участниками переписки не поднимались.

При этом Роберт Дрисколл, адвокат Бутиной, заявляет, что активная электронная переписка Бутиной показывает лишь то, что она хотела пообщаться с американцами, разделяющими ее интересы, и не более того.

Напомним, что гражданку России Марию Бутину подозревают в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Она была арестована в Вашингтоне 15 июля этого года и остается под стражей до судебного заседания, которое назначено на 15 сентября. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что считает обвинения в адрес Бутиной сфабрикованными.