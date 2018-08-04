Сочи, Краснодарский край, 4 августа, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Сочинские спасатели нашли тело 15-летнего подростка, ранее унесенного течением реки Пластунка, сообщает 4 августа пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Река

Напомним, ранее мужчина, женщина и двое детей в возрасте четырех и пятнадцати лет упали в реку Пластунка. Мужчина и женщина были спасены, а детей унесло быстрым течением.

На данный момент обнаружено тело 15-летнего подростка в реке Сочи, о судьбе четырехлетнего ребенка пока ничего не известно. В поисковой операции участвуют свыше 400 человек.

Следственное управление по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку по данному факту.