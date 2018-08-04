Москва, 4 августа, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Опубликованы кадры, записанные камерой видеонаблюдения в подъезде дома, где три сестры убили своего отца. Видео опубликовано в официальном Twitter Следственного комитета РФ.

Павел Расинский ИА Красная Весна . Нож

«Московские следователи изучают видео с камер наблюдения, установленных в подъезде дома, в котором три сестры убили своего отца», — прокомментировали ролик в ведомстве.

https://twitter.com/sledcom_rf/status/1025345577746419712

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа обвиняемые в жестоком убийстве своего отца трое москвичек были решением суда заключены под стражу до 28 сентября.

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