Москва, 4 августа, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Минздрав РФ поддерживает акцию «Подари мне жизнь», но никаких административных указаний об увеличении периода так называемых «дней тишины» ведомство не отдавало, сообщила 3 августа пресс-служба российского Минздрава.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Враньё

Ведомство подчеркивает, что российское законодательство предоставляет каждой женщине, решившейся на аборт, время обдумать это решение в течение от 48 часов до семи суток с момента её обращения в медучреждение. Никаких дополнительных указаний по продолжительности этих «дней тишины» Минздрав не отдавал.

В сообщении пресс-службы отмечено, что акция «Подари жизнь» «носит просветительский характер и никаких указаний на увеличение продолжительности так называемых дней тишины не было».

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» опубликовала сообщение о том, что «региональные Минздравы и администрации роддомов в ряде субъектов РФ объявили временный мораторий на проведение операций по прерыванию беременности, объясняя это участием в акции «Подари мне жизнь». Издание привело в пример случай в Приморском крае, где якобы с 31 июля по 3 августа был введен запрет на проведение абортов.