Лас-Вегас, США, 4 августа, 2018, 05:34 — ИА Регнум. Полиция США завершила расследование обстоятельств массового убийства людей в Лас-Вегасе 1 октября 2017 года Стивеном Пэддоком, сообщает AP.

(сс) Clker-Free-Vector-Images Убийство

По словам агентства, следователям так и не удалось выявить мотивы, сподвигшие Пэддока на массовое убийство. Шериф Лас-Вегаса отметил, что у Пэддока были обнаружены признаки нарушений психики. Также сообщается, что, по мнению властей, Пэддок не был связан с какими-либо террористическими группировками.

Напомним, 1 октября «стрелок из Лас-Вегаса» Стивен Пэддок устроил массовый расстрел посетителей американского кантри-фестиваля Route 91. Он вел стрельбу по людям с балкона отеля Mandalay Bay. При попытке задержания полиция обнаружила стрелка уже мертвым. В результате происшествия были убиты 58 человек, а еще 527 получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, при расследовании стрельбы в Лас-Вегасе власти не обнаружили никаких свидетельств существования второго стрелка или же каких-либо сообщников Пэддока.