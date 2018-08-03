Берлин, 4 августа, 2018, 01:48 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже почти неделю не появлялась на публике, это вызвало беспокойство среди немецких журналистов. Они обратили внимание, что муж немецкого канцлера Йоахим Зауэр отправился в ежегодный отпуск в Альпы в этот раз без супруги. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

(сс) European People's Party Ангела Меркель

Издание опубликовало фотографию, где Зауэр запечатлен на горнолыжном подъемнике с сыном от первого брака. В свою очередь, газета The Times сообщает, что эта фотография вызвала большое количество разных интерпретаций, от кризиса брачных отношений до некой «секретной миссии».

При этом издания предлагают читателям лишний раз не беспокоиться, по их мнению, канцлер всего лишь ушла в отпуск.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер выступил с предложением ограничить срок полномочий канцлера ФРГ до восьми или десяти лет. По его словам, длительный срок пребывания на посту Ангелы Меркель привел Германию к застою и стагнации.