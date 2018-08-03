Москва, 3 августа, 2018, 23:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о безвизовом въезде в страну для обладателей паспортов болельщика (Fan ID) до конца 2018 года. Документ опубликован 3 августа на официальном-интернет портале правовой информации.

geralt Паспортный контроль

В соответствии с документом, обладателям паспортов болельщика ЧМ-2018 до конца текущего года предоставляется право многократного въезда на территорию России по этому документу без оформления виз.

Напомним, Fan ID, служившие удостоверениями личности для болельщиков на чемпионате мира по футболу 2018 года, получили в общей сложности около 1,8 млн российских и иностранных граждан из 195 стран. При этом социологические опросы показали, что порядка 80% иностранных болельщиков выразили желание вновь вернуться в Россию после мундиаля.

Закон был принят Государственной думой 26 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля.