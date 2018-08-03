Волхов, Ленинградская область, 3 августа, 2018, 22:02 — ИА Регнум. Количество людей, отравившихся на круизном теплоходе «Лунная соната», дошло до 151 человека, среди которых двое несовершеннолетних, сообщает 3 августа Северо-западное следственное управление на транспорте СК РФ.

Vbp.ru Круизный теплоход «Лунная соната»

Напомним, 3 августа Северо-Западным следственным управлением на транспорте было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Дело было возбуждено по факту отравления пассажиров и членов экипажа теплохода «Лунная соната», совершавшего речной круиз по Северо-Западному региону России, имея на борту 390 человек.

На данный момент выяснено, что в медкнижках 37 работников ресторана теплохода «Лунная соната» нет отметок о лабораторных исследованиях на возбудителей кишечных инфекций вирусной этиологии, а у шести работников пищеблока уже обнаружены такие вирусы.

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По решению Волховского городского суда Ленинградской области «директору ресторана теплохода «Лунная Соната» избрана мера пресечения в виде залога в 5 миллионов рублей».