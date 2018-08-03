Владимир, 3 августа, 2018, 21:58 — ИА Регнум. Кандидат на пост губернатора Владимирской области от партии «Патриоты России» Сергей Глумов прокомментировал решение областного избиркома об отказе в регистрации кандидату от КПРФ журналисту Максиму Шевченко:

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Шевченко

«Сегодняшнее заседание областной избирательной комиссии оставило после себя двоякое чувство.

Конечно, я рад, что мне удалось проскочить все юридические «подводные камни» и получить удостоверение кандидата в губернаторы Владимирской области. Выражаю искреннюю благодарность муниципальным депутатам, которые поддержали меня, а в моем лице и партию «Патриоты России» своими подписями.

Я возмущен попыткой недопуска к участию в предвыборной гонке Ивана Алтухова, выдвинутого КПСС — идеологически близкой нам партии. Повод, по которому ему пытались отказать, совершенно надуман — будто бы он скрыл свое членство в некой «Партии возрождения России», что следует из явно фальшивой справки, изготовленной буквально на коленке юристами КПРФ и предоставленной в избирком. Партия Зюганова таким подлым образом пытается избавиться от конкурентов из альтернативной коммунистической партии, которую многие признают настоящим приемником ценностей компартии СССР.

Неправовым, нарушающим права избирателей, я и партия «Патриоты России» считаем саму практику муниципального фильтра, который предоставляет власти широкие возможности по недопуску неугодных кандидатов к участию в выборах. Мне самому было непросто, я сталкивался с постоянным противодействия, я работал и победил систему, стал кандидатом вместо того чтобы сдаться и кричать об этом на каждом углу.

Однако я считаю морально справедливым отказ избиркома выдвинутому КПРФ в губернаторы Максиму Шевченко в праве участвовать в выборах главы региона. Более того, то, что с дистанции снято конкретное лицо — Максим Шевченко, — лично я после той грязной провокации, которую коммунисты учинили против Ивана Алтухова, воспринял с удовлетворением. Ко всему прочему сама личность Шевченко, а он, как лицо публичное, прекрасно мне известен, не позволяет надеяться, что с его явлением в нашем регионе следует ожидать чего-то хорошего. Тому, кто привык добывать себе славу и политический капитал на склоках, вражде и грязных скандалах, явно не место на Владимирщине. Мы слишком ценим мир и гармонию в нашем регионе».

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