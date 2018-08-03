Шевченко отказано в регистрации кандидатом во владимирские губернаторы

Владимир, , 18:22 — REGNUM Журналист Максим Шевченко, выдвинутый КПРФ для участия в выборах губернатора Владимирской области, не смог преодолеть муниципальный фильтр, облизбирком отказал ему в регистрации. Решение было принято 3 августа на заседании комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, документы на регистрацию для участия в выборах губернатора Владимирской области в установленный срок сдали шесть кандидатов: представитель «Единой России» Светлана Орлова, кандидат от КПРФ Максим Шевченко, выдвиженец «Коммунистической партии социальной справедливости» Иван Алтухов, Сергей Бирюков («Справедливая Россия»), Владимир Сипягин (ЛДПР) и Сергей Глумов («Патриоты России»).

Отметим, что ранее Максим Шевченко неоднократно обвинял власти в давлении на депутатов и даже обратился в СКР с заявлением о принуждении депутатов ставить подписи за конкретных кандидатов.

Как сообщает ПроВладимир, по итогам рассмотрения у Шевченко было установлено 120 достоверных подписей, 30 из которых поставили депутаты районного уровня. Всего у кандидата есть подписи лишь из 12 районов. КПРФ, от которой выдвинут Шевченко, планирует оспорить решение облизбиркома.

Выборы губернатора Владимирской области должны состояться 9 сентября. Изначально в избирком документы для выдвижения представили восемь человек. 23 июля представитель партии «Гражданская инициатива» Олег Павлецов написал заявление об отказе участвовать в выборах по личным обстоятельствам. Представитель партии «Народ против коррупции» Александр Леонтьев не смог предоставить необходимое число подписей для прохождения муниципального фильтра.

В последний раз выборы губернатора Владимирской области проходили в сентябре 2013 года. Тогда с результатом 74,7% победила Светлана Орлова. Владимир Сипягин, который тогда также участвовал в выборах, получил 3,9%. При этом явка избирателей составила всего лишь 28,5%.

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