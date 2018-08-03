Минск, 3 августа, 2018, 19:27 — ИА Регнум. Сегодня, 3 августа, в Первомайском суде Минска огласили приговор в отношении двух управляющих Белкоопсоюза. Так, первого зампредседателя правления организации Дмитрия Баранова признали виновным в получении взятки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

В суде сообщили, что Баранов получил семь лет лишения свободы с конфискацией имущества за получение незаконных денежных вознаграждений на ответственном посту. Он будет отбывать срок в колонии усиленного режима.

По данным оперативников УБЭП МВД, первый заместитель председателя правления Белкоопсоюза в сентябре 2015 года — апреле 2017 в белорусской столице получил за несколько раз взятки в общей сложности более чем в $2,4 тысячи. Согласно информации следствия, Баранов получал деньги от своего доверенного лица за меры по погашению подразделениями Белкоопсоюза кредиторской задолженности перед фирмой.

Обвинительный приговор вынесен также в отношении доверенного лица Баранова. Суд счел его виновным в даче взятки и приговорил к двум годам лишения свободы, но без направления в исправительное учреждение. В отношении обоих подсудимых это не окончательный приговор и может быть обжалован.

Это уже не первый громкий коррупционный скандал, связанный с Белкоопсоюзом. В июле 2013 года КГБ сообщил о возбуждении сразу пяти уголовных дел в отношении председателя союза Сергея Сидько, начальника УКСа общества Дмитрия Колодезного, его заместителя Элеоноры Сизук и еще нескольких бизнесменов по обвинениям в получении взяток (достигали $500 тысяч), злоупотреблении служебным положением и властью и хищении. В 2015 году Верховный суд Белоруссии приговорил Сидько к 12 годам ограничения свободы с конфискацией имущества, лишил права занимать руководящие должности на срок в пять лет и оштрафовал на 500 базовых величин.

Напомним, что Белкоопсоюз является самым крупным в Белоруссии государственным ритейлером, в котором работают около 86 тысяч человек. Организация имеет по стране магазины розничной торговли, сеть кафе, а также занимается заготовкой и продажей сельхозпродукции, скупает у населения заготовленные грибы, мёд и другие продукты.

В 2002 году в республике приняли и одобрили закон «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Республике Беларусь». Цель потребкооперативов — удовлетворение материальных и иных потребностей членов потребительских обществ и населения страны унитарными предприятиями и учреждениями. Так планировалось обслуживать сельское население. Однако с потребительской кооперацией в республике давно возникли проблемы. Еще в 2014 году с критикой в адрес Белкоопсоюза из-за его технической отсталости и неконкурентоспособности выступил президент Александр Лукашенко.

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