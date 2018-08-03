Пекин, 3 августа, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Единственным способом урегулирования торгового кризиса между США и Китаем являются переговоры на основе равенства и взаимоуважения, сообщает 3 августа пресс-служба министерства торговли Китайской Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

«Китайская сторона считает, что единственный эффективный путь решения торговых разногласий — проведение консультаций на основе принципов взаимоуважения и равенства, любые односторонние угрозы или шантаж могут лишь привести к обострению противоречий и ущербу интересам всех сторон», — указано в заявлении китайского торгового ведомства.

Напомним, спровоцированная Вашингтоном торговая война с Китаем продолжает углубляться. Обе стороны вводят импортные пошлины на продукцию друг друга.

Торговый кризис вызван желанием администрации США изменить общий баланс торговли с Китаем в свою пользу.

Переговоры на основе принципов взаимоуважения и равенства является единственно возможным эффективным способом урегулирования торговых разногласий с США, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд высокопоставленных американских чиновников заявили, что торговый кризис обусловлен нечестной торговлей со стороны Китая и его нежеланием идти навстречу на переговорах по экономическим вопросам.