Санкт-Петербург, 3 августа, 2018, 18:09 — ИА Регнум. На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга (КАД) начались масштабные работы по устранению дефектов проезжей части. До конца дорожно-ремонтного сезона они охватят участки от развязки с проспектом Энгельса до развязки с Таллинским шоссе общей протяженностью более 118 километров. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 августа в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за КАД (А-118).

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ремонт на КАД

Отметим, что петербургские водители в соцсетях уже несколько месяцев жаловались на колейность на отдельных участках, на стучащие под колесами стыки, выбоины и другие проблемы, которые с учетом скоростного характера трассы могут представлять опасность.

Как признают дорожники, нагрузка на КАД давно превысила проектные значения и продолжает расти. В некоторых местах она составляет более 200 тыс. автомобилей в сутки против проектных 100 тыс. к 2020 году.

Намеченные работы должны убрать колейность, трещины и другие дефекты, повысить износостойкость и сцепные качества дорожного покрытия.

Напомним, в июне 2018 года началась реконструкция с расширением северного участка КАД Санкт-Петербурга от станции Горская до Приозерского шоссе. Для этого пришлось прекратить движение по участку внешнего кольца КАД от Выборгского шоссе до ЗСД. Транспорт пустили по внутреннему кольцу, по одной полосе в каждом направлении, со скоростью не более 50 км/ч.