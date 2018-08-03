Новая Усмань, Воронежская область, 3 августа, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Решение по громкому уголовному делу о вымогательстве экоактивистами 26 млн рублей у Уральской горно-металлургической компании вынес Новоусманский районный суд в Воронежской области 3 августа.

Цитата из х/ф «Вердикт». Реж. Сидни Люмет. 1982. США Суд идёт

Как сообщало ИА REGNUM, экоактивисты были задержаны в Воронеже еще в ноябре 2013 года по обвинению в вымогательстве у представителей ООО «УГМК-Холдинг», выигравшей право разработки никелевых месторождений в Воронежской области, денег за прекращение протестных акций на участках месторождений. Уголовное дело в отношении двоих фигурантов трижды отправлялось в суд, впервые — в 2015 году, и трижды возвращалось. В декабре 2017-го дело вновь было направлено в суд на рассмотрение.

Отметим, что в июле гособвинение запросило для обвиняемых по делу наказание в виде семи и восьми лет лишения свободы.

В итоге решением Новоусманского районного суда от 3 августа подсудимые не признаны виновными в вымогательстве. По информации «Коммерсантъ-Воронеж», суд оправдал одного из фигурантов дела. Второй фигурант был признан виновным, но не в вымогательстве: суд счел, что подсудимый не был влиятельным активистом и не мог повлиять на протесты, деньги пытался получить мошенническим путем. Он приговорен к наказанию в виде 4,5 лет лишения свободы, причем ему будет зачтено время нахождения в СИЗО и под домашним арестом, соответственно, в течение 2,5 лет и девяти месяцев. Уже известно, что осужденный намерен обжаловать приговор суда.

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