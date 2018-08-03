Ростов-на-Дону, 3 августа, 2018, 17:28 — ИА Регнум. Донецкую Народную Республику и Ростовскую область может связать железнодорожный транспорт. Такую возможность не исключил генеральный директор ГП «Донецкая железная дорога» Олег Калеватых, сообщается на официальном сайте ДНР.

Исаак Левитан. Поезд в пути. 1890-е

«Сейчас идет согласование вопроса безопасности передвижения наших пассажиров. А также согласовывается ряд других вопросов, связанных с Российской железной дорогой. У нас есть подвижной состав, который уже сегодня может перевозить пассажиров. В планах железной дороги запустить первый пассажирский поезд до Таганрога», — цитирует портал собеседника.

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2017 года был введён в эксплуатацию участок железной дороги «Журавка — Миллерово», построенный в обход Украины. Протяженность пути — 137,5 км. Необходимость создания объекта была продиктована непростой ситуацией на Украине, железная дорога должна обеспечить безопасность пассажиров и грузов. Все поезда — грузовые и пассажирские — были пущены в декабре 2017 года.