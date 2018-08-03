Чебоксары, 3 августа, 2018, 16:23 — ИА Регнум. В Чувашии антимонопольщики возбудили два дела в отношении ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» за ограничения в мае из-за долгов поставок газа в Чебоксарах. Есть «признаки нарушения со стороны монополиста, который обеспечивает ресурсом теплоснабжающие организации и мог нанести ущерб добросовестным плательщикам». Об этом на пресс-конференции заявил сегодня, 3 августа, глава Чувашского УФАС Вячеслав Борисов, отвечая на вопрос ИА REGNUM.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Газ не горит

Напомним, в Чувашии развернулась активная фаза борьбы газовиков с неплательщиками. Долги за газ в Чувашии, по данным на 20 июля, достигли 2,4 млрд рублей, в то время как в мае они составляли около 1,5 млрд рублей. В мае газовики пошли на крайние меры, отключив отдельных должников от ресурса. 21 мая из-за 50-миллионных долгов поставщика тепла «Суор» в микрорайоне Садовый остались без воды более 30 многоквартирных домов и один детский сад. 23 мая были на некоторое время были отключены 15 котельных, которые обслуживались ООО «Коммунальные технологии»: в результате без горячей воды остались 52 социальных объекта и 188 домов — всего почти 34 тыс. жителей. Это стало одним из самых крупных ограничений поставок газа в Чебоксарах.

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«Тогда к нам поступили материалы от прокуратуры, чтобы мы приняли меры антимонопольного регулирования, чтобы не оставить жителей города без горячей воды на всё лето или другой срок. Так как в этом есть признаки нарушения со стороны монополиста, который обеспечивает ресурсом теплоснабжающие организации и мог нанести ущерб добросовестным плательщикам, то были возбуждены два дела в отношении компании «Газпром межрегионгаз Чебоксары». На этой неделе состоялось решение: «Газпром межрегионгаз Чебоксары» признан нарушившим закон о защите конкуренции», — сказал Вячеслав Борисов.

По его словам, газовикам грозит административный штраф, но говорить о конкретной сумме пока преждевременно.

«Так как в данном случае идёт речь о нарушении прав потребителей, а не об ограничении конкурентной среды, то это не оборотный штраф. Это фиксированный штраф от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей», — сообщил глава Чувашского УФАС.

Вячеслав Борисов считает, что эта ситуация сходна с действиями энергетиков, которые из-за долгов отключили котельную в Порецком районе, а в результате пострадали жители.

«Недавно состоялось апелляционное решение по делу в отношении «Чувашэнергосбыта», который в прошлом году точно так же летом отключил порецкую котельную, сославшись на большие долги за энергию. В результате село осталось без горячей воды. Мы рассмотрели и сказали, что это является признаком злоупотребления монопольным положением. То есть это не просто обычный гражданско-правовой спор, когда два лица спорят и страдают только они (если страдают), а в данном случае действием одного лица и бездействием другого лица пострадали люди, которые платили за ресурс своевременно и добросовестно. Но они перестали получать его из-за хозяйственного спора двух хозяйствующих субъектов.

Это стало возможным только из-за того, что один занимает монопольное положение на этом рынке. И иным образом эта котельная не могла работать, кроме как от энергосбыта. И это подтвердили суды, сказав, что это является фактом злоупотребления монопольным положением», — заключил глава чувашских антимонопольщиков.