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Долги за газ в Чувашии выросли на 29% — до 2,4 млрд рублей

Экономика

Уровень оплаты за поставленный газ в Поволжье, где долги в целом составляют 30 млрд рублей, – 95,3%, в Чувашии – 90,5%. В том числе среди теплоснабжающих организаций в ПФО – 82,5%, в Чувашии – 71,4%

Чебоксары, 20 июля 2018, 07:50 — REGNUM  В Поволжье задолженность за газ на 1 июня составляет 30 млрд рублей. Из них на Чувашию приходится около 2,4 млрд рублей, что на 29% больше, чем было на начало июня прошлого года. Из них 70% составляют долги ООО «Коммунальные технологии» (КТ), где ранее было введено наблюдение. Эти данные были приведены на совещании в Чувашии по вопросам газоснабжения и платёжной дисциплины с участием заместителя председателя правления ПАО «Газпром» Валерия Голубева.

Просроченная задолженность потребителей Чувашии за поставленный «Газпромом» газ растёт с 2014 года. Общий долг по состоянию на 1 июня 2018 года достиг 2 млрд 347 млн рублей, что на 29% выше, чем было на аналогичную дату прошлого года. По данным чувашских властей, 70% задолженности приходится на «Коммунальные технологии»: с начала года долг вырос на 271,3 млн рублей и достиг на начало июня 1,424 млрд рублей.

Уровень оплаты за поставленный газ в Поволжье, где долги в целом составляют 30 млрд рублей, — 95,3%, в Чувашии — 90,5%. В том числе среди теплоснабжающих организаций в округе — 82,5%, в Чувашии — 71,4%.

В ходе обсуждения премьер-министр Чувашии Иван Моторин отметил, что долги по кредитам «Коммунальных технологий» растут с 2006 года. По его словам, в 2014 году банки перестали давать КТ кредиты, требуя возврата средств, что стало причиной роста долга за газ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года Арбитражный суд Чувашии признал обоснованным заявление общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и ввёл наблюдение в отношении ООО «Коммунальные технологии». В апреле 2018 года мэрия Чебоксар распространила сообщение о том, что Арбитражный суд Чувашии вынес решение о расторжении договора долгосрочной аренды муниципального имущества с КТ — в июле данное решение вступило в силу и начался процесс возврата сетей. В Чебоксарах в июне создали МУП «Теплосеть», для которого нынешний отопительный сезон станет первым.

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Долги за энергоресурсы
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