Душанбе, 3 августа, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Компания из Таджикистана планирует построить в Сурхандарьинской области Узбекистана цементный завод, сообщает 3 августа издание «Подробно.uz» со ссылкой на министра экономического развития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода.

Joe Mabel Цементный завод

По его словам, частная компания, которая займется строительством, производит цемент в Таджикистане. Министр также отметил высокие темпы роста взаимного товарооборота, что стало возможным благодаря кардинальным изменениям в отношениях между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля между Узбекистаном и Таджикистаном было запущено сразу два авиарейса: Душанбе — Самарканд и Душанбе — Ташкент. Регулярное авиасообщение между двумя странами отсутствовало с 1992 по 2017 год.