Сочи, Краснодарский край, 3 августа, 2018, 16:35 — ИА Регнум. 3 августа в Сочи в Олимпийском парке Medals plaza оперой «Сельская честь» Масканьи открывается фестиваль классической музыки «Морская симфония». Состав звёздный — в главных партиях мексиканский тенор Родриго Поррас Гаруло, солистка Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Елена Безгодкова и солист оперной группы Большого театра Борис Стаценко.

Эдгар Дега. Оркестр оперы. 1870

В рамках фестиваля жители Сочи и многочисленные отдыхающие могут насладиться выступлениями пианистки Екатерины Мечетиной, российского сопрано Венеры Гимадиевой, Академического хора МГУ им. М.В. Ломоносова. Сопровождать все концерты будет Сочинский симфонический оркестр под руководством Антона Лубченко.

Автором и режиссером музыкального open-air выступает президент дрезденского оперного бала Ханс-Йоахим Фрай, прославившийся постановкой гала-концерта в Большом театре по случаю окончания чемпионата мира по футболу.