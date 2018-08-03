Париж, 3 августа, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Ответственный министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо встретилась с британским министром по выходу Великобритании из Европейского союза (ЕС) Домиником Раабом, сообщает МИД Франции.

Silke Gerstenkorn Переговоры

Министры поприветствовали интенсивность франко-британских обменов, особенно на текущей неделе (визит Джереми Ханта во Францию 31 июля, визит Терезы Мэй 3 августа).

Натали Луазо подчеркнула важность завершения соглашения о выходе Великобритании из ЕС, по которому должна быть проделана большая и тщательная работа, в частности, касательно мер по осуществлению совместных обязательств.

Министр выразила заинтересованность 27 стран ЕС в изучении Белой книги о будущих отношениях Великобритании с Европой, тем более что Франция стремится получить привилегированное партнерство с Соединенным Королевством как экономически, так и с точки зрения безопасности. Это будущее партнерство должно уважать целостность единого рынка и условия для честной конкуренции между французскими и британскими компаниями.