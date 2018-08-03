Вильнюс, 3 августа, 2018, 15:19 — ИА Регнум. «Вильнюс — точка G Европы. Никто не знает, где она находится, но когда ты её находишь — это просто восхитительно», — такая рекламная кампания Вильнюса в ближайшие дни стартует в Берлине и Лондоне, объявило агентство по развитию туризма при самоуправлении Вильнюса Go Vilnius, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 августа.

Рекламный плакат Вильнюса

Кампанию сопровождает ряд плакатов с этим же слоганом, где, например, изображена девушка на простыне в виде карты Европы. В порыве страсти одна из рук вцепилась как раз в Литву. Инициаторы кампании называют свою идею в том числе и самоироничной, поскольку решено не прославлять и восхвалять Вильнюс, а наоборот, согласиться, что в Европе о столице Литвы и где она находится — мало кто знает. Но зато можно посулить нечто невероятное.

Реклама возмутила трижды бывшего мэра Вильнюса, в настоящий момент депутата горсовета столицы Литвы, не скрывающего свои амбиции в 2019 году стать мэром Вильнюса в четвёртый раз, Артураса Зуокаса. На обсуждении старта кампании он посчитал, что идея с сексуальным подтекстом. «К нам через месяц приезжает папа римский. Такая кампания — это нормально?», — вопрошал политик, предполагая, что Вильнюс после такой рекламы в ЕС будет ассоциироваться с центром разврата. «G — это что? Эта точка где? Это голова?» — Возмущался политик. Инициаторы попытались объяснить, что через слоган о точке G пытаются донести до потенциального клиента мысль, что в Вильнюсе его ждёт наслаждение. «Так какое наслаждение? Наслаждение после чего, если точка G? Из-за мыслительного процесса головой?», — не унимался Зуокас.

Так или иначе, старт кампании дан, в Лондоне и Берлине появится как наружная реклама Вильнюса, как точки G Европы, так и в виде аудио и видео. Целевая аудитория, на которую направлена кампания, лица в возрасте 20−30 лет. После этого планируется рассмотреть возможность повторения кампании, в том числе и в других городах Европы.