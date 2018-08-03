Сеул, 3 августа, 2018, 13:54 — ИА Регнум. В результате аномальной жары за две минувшие недели в Южной Корее погибли 29 человек. Об этом сообщает со ссылкой на Министерство здравоохранения страны южнокорейское агентство Yonhap.

(сс) Kimmo Räisänen Солнце. Сеул

Отмечается, что аномальная жара в стране продолжается уже более двух недель, в среду, 1 августа, температура воздуха в Южной Корее установила новый рекорд — столбик термометра в уезде Хончхон поднялся до отметки 40,7°C. Данный показатель стал самым высоким за всю историю наблюдений с 1907 года.

Некоторые жители страны не выдерживают жары, сообщает издание, участились случаи тепловых ударов. В результате только от тепловых ударов уже погибли 29 человек.

Напомним, необычайно сильная жара летом текущего года установилась и в других странах Азии, к примеру, в Китае. Синоптики КНР объявили прошедший июль самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.