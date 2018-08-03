Москва, 3 августа, 2018, 13:32 — ИА Регнум. В Госдуме назвали провокацией взрыв гранаты у здания Пенсионного фонда в Калуге.

Цитата из видеоролика «Видео с места взрыва у дверей Пенсионного фонда в Калуге» с сайта ren.tv Последствия взрыва гранаты

«В Калуге у здания Пенсионного фонда взорвана граната. Считаю это провокацией сторонников антироссийской реформы», — написал в соцсети депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Калуге 3 августа около 4 часов утра неизвестными лицами была взорвана главная входная дверь здания, принадлежащего отделению Пенсионного фонда РФ по Калужской области (улица Болдина, дом 2).

В Госдуме обсуждается законопроект о повышении пенсионного возраста, инициатива правительства РФ вызвала широкий общественный резонанс, в регионах проходят митинги.