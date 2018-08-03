* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Стамбул, Турция, 3 августа, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Турции арестовали 38 иностранных граждан, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России), сообщает 3 августа Anadolu.

A Gude Арестовали

Аресты производились в городе Стамбул, сотрудники полиции провели рейды в шести районах города. Задержанные осуществляли подготовку к террористическим актам на территории страны.

Напомним, Турция ведет активную внешнюю политику на территории Сирии, где действуют в том числе и террористические группировки. Однако и в самой стране нападения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) периодически случаются. Так, от рук террористов здесь погибли свыше 300 турецких граждан.