Мадрид, 3 августа, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Количество прибывших в Испанию по Средиземному морю нелегальных мигрантов в 2018 году уже превысило показатель всего 2017 года, пишет газета ABC 3 августа.

Маурицио Минковский. Беженцы. 1906-1909

По данным министерства внутренних дел Испании, на 31 июля было зарегистрировано прибытие 22 301 человека без соответствующих документов, в то время как за весь прошлый год по морю в Испанию попали 22 103 нелегала. Международная организация миграции ООН заявляет о 22 858 нелегалах за первые семь месяцев 2018 года, отметив, что только на последней неделе июля на испанское побережье прибыли 1866 человек.

В июле нагрузка на Испанию превысила нагрузку Италии и Греции вместе взятых и составила 7782 человека (в Италии и Греции — 1815 и 2456 соответственно). Как сообщало ИА REGNUM, власти Испании и Марокко обратились к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую помощь для перекрытия нелегального маршрута, однако у Брюсселя на данный момент нет необходимого количества средств.