Ростов-на-Дону, 3 августа, 2018, 11:16 — ИА Регнум. В честь 75-летия со дня освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков прогремят салюты. Фейерверки запустят 30 августа во всех муниципальных образованиях Донского региона. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе губернатора.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Салют победителям!

Также запланировано проведение памятных митингов, посвященных юбилею освобождения от фашистских оккупантов, патриотических акций, состоятся автопробеги, творческие конкурсы и соревнования. Одним из главных событий станет военно-историческая реконструкция в Матвеево-Курганском районе. В ней примут участие более 3 тыс. человек из девяти регионов России.

До конца 2018 года на Дону приведут в порядок 35 памятников и воинских мемориалов. В шести населённых пунктах, которым присвоены звания «Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести», установят памятные стелы.

ИА REGNUM напоминает, что 2018 год — год 75-летия освобождения городов и районов Ростовской области от армии гитлеровцев. Освобождение советскими войсками территории Ростовской области от фашистской нечисти началось с декабря 1942 года.

Ранее сообщалось, что на территории военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» будет высажен сад Победы. Яблони и вишни плодоносить не будут, но во время цветения будут источать приятный аромат. Проект реализуют в октябре с участием бойцов студенческих отрядов.

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