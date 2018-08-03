Санкт-Петербург, 3 августа, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Во всех цехах, кладовых и холодильном оборудовании круизного теплохода «Лунная соната» обнаружены насекомые. Также выявлены другие нарушения в пищеблоке судна, на котором произошло массовое отравление пассажиров и членов экипажа. Об этом 3 августа сообщило петербургское управление Роспотребнадзора.

Szsut.sledcom.ru Судно «Лунная соната»

Напомним, теплоход, прервав круиз по рекам Северо-Запада и Ладожскогму озеру, вернулся в Петербург 2 августа в связи с заболеванием нескольких десятков людей. Один пострадавший, несовершеннолетний подросток, был госпитализирован.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, новых обращений пассажиров теплохода «Лунная соната» пока не поступало.

Тем временем на теплоходе специалистами найдена пищевая продукция без маркировки и с признаками явной порчи, нарушена температура хранения пищи. Сотрудниками пищеблока не соблюдались необходимые требования по обработке кухонной и столовой посуды, часть чистой посуды вообще хранилась на полу.

«Готовятся материалы для передачи в суд о ликвидации юридического лица», — заявили в надзорном ведомстве.

В связи с испорченным отдыхом пассажиров в Роспотребнадзоре открыта горячая линия по вопросам возмещения расходов и компенсации морального вреда: 8−800−555−49−43.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время речного круиза 1 августа пассажиры и члены экипажа судна пожаловались на симптомы пищевого отравления. В Старой Ладоге на борт поднялись сотрудники СКР и специалисты Роспотребнадзора, которые выявили грубые нарушения закона.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Задержана директор судового ресторана. 55 человек официально признаны потерпевшими. 46 членов команды отстранены от исполнения обязанностей. Изъяты документы. Расследование продолжается.