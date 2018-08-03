Москва, 3 августа, 2018, 11:04 — ИА Регнум. В России уже с 2019 года можно будет обучиться робототехнике военного и специального назначения. Новую специальность для офицеров уже с 2019 года намерено ввести Министерство обороны РФ. Формирование государственных образовательных стандартов уже готово.

Константинов Олег ИА Красная Весна Боевой робот «Нерехта»

Читайте также: Боевой робот «Уран-9» оказался не без изъянов

Готовить будущих военных инженеров будут в нескольких военных высших учебных заведениях страны. В каких именно, пока не определено, но станет известно уже в ближайшие месяцы. Поступившие в вузы курсанты смогут выбрать 10 направлений, квалификацию «инженер» они получат через пять лет.

Ранее по теме: Боевые роботы станут частью снаряжения российских солдат

Специальность инженера по робототехнике появится и в гражданских вузах, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ. Они будут готовить специалистов по гражданской части стандарта, а военные заведения — по военной. Студентов научат проектировать промышленных роботов, курсантов — боевых.

Как сообщало ИА REGNUM, в России проводятся испытания боевого робототехнического комплекса «Уран-9», который предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. Во время его применения в Сирии был выявлен ряд недостатков этой машины. В частности, эксперты отметили низкую надежность его ходовой части.

Также выяснилось, что 30-миллиметровая автоматическая пушка робота работает нестабильно. В качестве серьёзных недостатков военные назвали и неспособность «Урана» вести стрельбу в движении.