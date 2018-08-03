Вашингтон, 3 августа, 2018, 10:48 — ИА Регнум. Родственники среднего сына президента США Дональда Трампа Эрика и он сам получали угрозы от неизвестных. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил Эрик Трамп.

(сс) jackmac34 Вскрытие конверта

По словам среднего сына действующего американского президента, он и члены его семьи получали по почте письма с неизвестным белым порошком. На вопрос ведущего программы, следует ли считать это угрозой, Эрик Трамп дал утвердительный ответ.

Напомним, конверт с неизвестным порошком в феврале 2018 года был направлен в адрес старшего сына президента США — Дональда Трампа — младшего. Почтовое отправление было вскрыто его женой Ванессой, женщину пришлось госпитализировать. Сообщалось, что порошок оказался безопасным.

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