Хараре, 3 августа, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва призвал народ к единству после кровопролития, произошедшего во время акций протеста, в ходе президентской кампании, сообщает 3 августа Reuters.

Мост в Зимбабве

«Это новое начало, которое позволит нам объединиться в мире и любви. Вместе мы создадим новое Зимбабве для всех!», — подчеркнул новоиспеченный глава государства.

Напомним, в ноябре 2017 года в Зимбабве произошел государственный переворот, в ходе которого в отставку был отправлен президент страны Роберт Мугабе, находившийся у власти порядка 40 лет.

Мнангагва, ранее занимавший пост вице-президента страны, но отправленный Мугабе в отставку, был назначен военными исполняющим обязанности президента страны. В ходе недавних выборов он занял первый в стране пост. Его победа была омрачена акциями протеста, приведшими к гибели людей.