Москва, 3 августа, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у «Нового Промышленного Банка», поскольку руководство учреждения использовало рискованную бизнес-модель и проводило «схемные» операции, говорится 3 августа в сообщении пресс-службы регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Отмечается, что целью предпринятых операций «являлось сокрытие реального финансового положения». Кроме того, в банке зафиксированы нарушения «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов».

Меры надзорного воздействия в отношении банка применяли трижды за последний год, поэтому лишение лицензии стало следствием невыполнения предписанных рекомендаций. 03 августа в «Новом Промышленном Банке» назначена временная администрация, а полномочия исполнительных органов учреждения приостановлены.