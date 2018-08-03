Москва, 3 августа, 2018, 07:57 — ИА Регнум. Общее число гостей, посетивших Россию во время проведения чемпионата мира по футболу — 2018, составило 6,8 млн, сообщил глава Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Олег Сафонов в интервью «Известиям».

Болельщик

Половина из общего объема (3,4 млн) гостей пришлась на иностранных туристов и болельщиков, что превзошло ожидания организаторов ЧМ-2018 с российской стороны. Ожидалось, что за месяц Россию посетят не более 1 млн граждан других стран.

«ЧМ внес неоценимый вклад в формирование правильного образа нашей страны как привлекательного туристского направления», — пояснил полученный результат Сафонов.

Сейчас в ведомстве ожидают, что после проведения ЧМ на 10−26% вырастет число внутренних туристов и на 14−18% повысится количество визитов из-за рубежа.