Пекин, 3 августа, 2018, 06:12 — ИА Регнум. Специальной посланник председателя КНР Си Цзиньпина прибудет на церемонию инаугурацию президента Колумбии, которая пройдет в Боготе 7 августа, сообщает агентство Синьхуа.

Juanjo70000 Президентский дворец. Богота, Колумбия

Министр транспорта Китая Ли Сяопэн в статусе специального посланника Си Цзиньпина примет участие в торжественном мероприятии по приглашению колумбийского правительства, заявил 2 августа пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан во время очередной пресс-конференции.

Напомним, что кандидат от партии «Демократический центр» Иван Дуке набрал более 50% голосов во втором туре президентских выборов в Колумбии.