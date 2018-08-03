Министр транспорта КНР примет участие в инаугурации президента Колумбии
Пекин, 3 августа, 2018, 06:12 — ИА Регнум. Специальной посланник председателя КНР Си Цзиньпина прибудет на церемонию инаугурацию президента Колумбии, которая пройдет в Боготе 7 августа, сообщает агентство Синьхуа.
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Президентский дворец. Богота, Колумбия
Министр транспорта Китая Ли Сяопэн в статусе специального посланника Си Цзиньпина примет участие в торжественном мероприятии по приглашению колумбийского правительства, заявил 2 августа пресс-секретарь МИД Китая Гэн Шуан во время очередной пресс-конференции.
Напомним, что кандидат от партии «Демократический центр» Иван Дуке набрал более 50% голосов во втором туре президентских выборов в Колумбии.