Сингапур, 3 августа, 2018, 04:54 — ИА Регнум. В рамках министерский мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Ирана Джавада Зарифа, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Mid.ru Сергей Лавров и Джавад Зариф

«Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийской проблематике, подготовке Пятого каспийского саммита», — сообщает пресс-служба.

Также стороны обсудили вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Сингапур на саммит АСЕАН. Уже по прибытии на переговоры глава российского МИД заявил, что планирует встретиться со своим иранским коллегой для обсуждения вопросов иранской ядерной программы.