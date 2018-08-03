Пекин, 3 августа, 2018, 04:24 — ИА Регнум. Отдел пропаганды ЦК Компартии Китая наградил 2 августа эсминец «Хайкоу» ВМФ Китая, как «пример подражания всех времен», сообщает агентство Синьхуа.

U.S Coast Guard Эсминец «Хайкоу»

Представители экипажа приняли медали сертификаты, выданные за их выдающуюся военную службу, которая отдельно была отмечена на награждении. Ракетный эсминец был спущен на воду в 2003 году и был направлен охранять Южно-Китайское море.

Он выполнил множество эскортных походов в Аденский залив, принял участие в поисково-спасательных операциях, а также во множестве военных учений. В последние годы его заслуги постоянно на слуху, отмечает издание.

Напомним, что 1 августа в Китае праздновалась 91-я годовщина со дня основания Народно-освободительной армии Китая, в связи с чем с 30 июля по 1 августа в порту Шиху города Цюаньчжоу провинции Фуцзянь ВМФ НОАК открыл четыре крупнейших военных корабля для экскурсий всем желающим.