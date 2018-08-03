Киншаса, 3 августа, 2018, 03:54 — ИА Регнум. Штамм вируса Эбола, вспышка которого была зафиксирована в столице Конго Заире, может быть излечен при помощи вакцин, заявил глава минздрава республики, сообщает Reuters.

Scientific Animations Модель вируса Эбола

Отмечается, что заболевание было обнаружено у четырех человек недалеко от города Мангина, располагающегося в 100 км от границы с Угандой. У других двадцати погибших была зафиксирована неопознанная геморрагическая лихорадка.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель общества Красного Креста и Красного Полумесяца в странах Африки Фатумата Нафо-Траоре назвала ситуацию с Эболой «очень тяжелой» и отметила, что новую вспышку лихорадки сдержать будет сложнее, чем предыдущую.