Оттава, 3 августа, 2018, 02:58 — ИА Регнум. Один человек погиб при падении гидросамолета в озеро к востоку от канадского города Лилует, сообщает CBC News.

Гидросамолёт

Второй человек, находившийся на борту самолета, получил серьезные травмы и был отправлен в госпиталь города Камплупс. Полиция считает, что травмы не угрожают жизни пострадавшего.

На месте происшествия работают спасатели в поисках третьего пассажира самолета, который на данный момент считается пропавшим без вести.