Греция, 3 августа, 2018, 02:38 — ИА Регнум. Греческие полицейские задержали мужчину, подозреваемого в организации лесных поджогов в общинном сообществе Марафон в Восточной Аттике, сообщает Ekathimerini.

Поджог

По данным правоохранительных органов, 35-летнего мужчину подозревают в пяти поджогах близ Ризари с 26 июля по 31 июля, а также в сопротивлении властям. Пожарные службы сообщают, что подозреваемого доставят в Афины к вечеру текущего дня.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 29 июля, в результате лесных пожаров в Греции погиб 91 человек. Судьба еще 25 человек неизвестна.

Напомним, пожар в предместьях греческой столицы начался 23 июля в 40 км к северо-востоку от Афин. Огонь повредил две тысячи жилых домов, четверть из которых теперь подлежит сносу.