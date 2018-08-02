Домжале, Словения, 3 августа, 2018, 01:09 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Уфа», победив по результатам двух матчей словенскую команду «Домжале», прошел в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

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Вторая встреча со словенцами завершилась со счетом 1:1, причем гол, сравнявший счет, «Уфа» смогла забить на 87-й минуте. Гол в ворота словенский команды забил футболист «Уфы» словенец Боян Йокич.

В третьем раунде квалификации «Уфа» встретится с люксембургским футбольным клубом «Прогресс Нидеркорн».