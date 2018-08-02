Вашингтон, 3 августа, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Олег Дерипаска считает условия по снятию санкций с «Русала», выдвинутые минфином США, неприемлемыми, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

World Economic Forum Олег Дерипаска

«Дерипаска считает, что требования США не имеют никакого экономического смысла и близки к «порабощению», — заявил источник агентства, пожелавший остаться неизвестным.

Отмечается, что российский бизнесмен недоволен ходом переговоров с американским минфином по снятию санкций с его компаний. В свою очередь, американские торговцы металлами считают, что сделка все же состоится, и цены на алюминий вернутся к досанкционному уровню.

По данным агентства, представители Дерипаски отказались комментировать эти заявления.

Как сообщало ИА REGNUM, глава министерства финансов США Стивен Мнучин назвал диалог о снятии санкций с компании «Русал» продуктивным и отметил, что главной целью переговоров было изменение поведения российского бизнесмена Олега Дерипаски.