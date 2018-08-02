Вашингтон, 3 августа, 2018, 00:33 — ИА Регнум. Подготовка к возможным угрозам со стороны Москвы является целью новых антироссийских санкций, заявил американский сенатор Линдси Грэм (Южная Каролина) на своем сайте.

U.S. Senate Линдси Г рэм

Комментируя внесенный законопроект об очередных антироссийских рестрикциях, сенатор заявил:

«Целью этого центра является улучшение подготовки и реагирования на российскую дезинформацию и другие возникающие угрозы, исходящие от РФ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Грэм — республиканец, как и два других автора законопроекта о новых санкциях — Джон Маккейн и Кори Гарднер. От демократов в создании документа участвовали Джин Шахин, Бен Кардин и Роберт Менендес.

Санкции коснутся суверенного долга России и крупных российских бизнесменов и госпредприятий, в том числе в сферах энергетики и финансов.